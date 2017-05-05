Бизнесмена задержали за взятку в 20 млн, связанную со строительством "Зенит-Арены"

В четверг петербургского предпринимателя Кирилла Сливкина задержали за дачу взятки. Сообщается, что расследование связано с получением его фирмой контракта на строительство стадиона на Крестовском.

Следственный комитет Северной столицы задержал бизнесмена Кирилла Сливкина. По данным следствия, мужчину подозревают в даче взятки в 20 миллионов рублей. Мзду он вручил за получение контракта его фирмой "Стройэлектромонтаж-5" на строительство стадиона на Крестовском острове.

Как сообщает "Фонтанка", инкриминируемое Сливкину преступление связано с делом бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна. Предпринимателя задержали накануне, 4 мая. Уточняется, что пока его заключили под стражу всего на двое суток.

Следствие уверено, что 20 миллионов были переданы в 2015 году для того, чтобы получить контракт на возведение "Санкт-Петербург арены". А уголовное дело по этому эпизоду было заведено только в мае этого года. Отец подозреваемого Василий Сливкин ранее также был арестован. Он проходит по делу Оганесяна.

Компания СЭМ-5 специализируется на электромонтажных работах и была создана в 2010 году. До лета 2015 единственным владельцем значился Кирилл Сливкин. Его отец занимал должность генерального директора. В мае прошлого года Василий Сливкин оказался первым фигурантом серии дел о хищениях при строительстве многострадального стадиона на Крестовском острове. Его связывают с исчезновением 74 миллионов рублей. Сначала он находился под домашним арестом. А позже его перевели в СИЗО.