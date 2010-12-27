Фото со стадиона на Крестовском: с поля полностью убрали газон

В социальных сетях появились фотографии с арены "Санкт-Петербург", с поля которой полностью сняли газон.

С поля многострадального стадиона на Крестовском острове полностью убрали газон. Об этом говорят фотографии с арены в социальных сетях. На них видно, что чаша полностью осталась без травы. Зеленые насаждения оставили только во вспомогательных зонах.

Сообщалось, что рассматриваются варианты газонов, которыми застелют чащу до Кубка конфедерации. Скорее всего, воспользуются натуральным газоном Queens Grass из Голландии. Трава этой фирмы покрывала газоны домашних арен некоторых европейских клубов.

Ранее Piter.tv сообщал, что на стадионе на Крестовском постелют рулонный газон на Кубок конфедераций. Убирать траву, которая так подвела футболистов "Зенита", начали еще в понедельник. Сообщается, что на установку нового газона уйдет около небели.

Газон на новом домашнем стадионе "Зенита" оказался очень плохим. Футболисты утопали в земле во время игры, а также закапывали ямки бутсами. В середине месяца Миллер жестко высказался о состоянии "Зенит-Арены".

Фото: Instagram / mityay_negodyay, ellexin