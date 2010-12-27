Нет покоя: следователи пришли на стадион "Зенита" из-за крыши‍

СК возбудил дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета вместе с петербургской полицией провели обследование на стадионе "Санкт-Петербург" в связи с контрактами на отделку кровли. Об этом сообщила "Фонтанка" сегодня, 22 марта.

Как стало известно, центральный аппарат СУ СК возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По информации издания, следователей заинтересовали субподрядные документы ООО "Атлант", которое занималось кровельными работами.

Напомним, в июле прошлого года крыша на стадионе на Крестовском острове начала течь. К концу февраля ее починили. При этом, сообщалось, что в будущем возможны другие протечки.

Фото: Twitter / mildlyinteresting

