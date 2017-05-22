На стадионе на Крестовском постелют рулонный газон на Кубок конфедераций

На футбольной арене на Крестовском острове начали срезать газон. На время Кубка конфедераций его заменят на рулонный.

В понедельник, 22 мая, на арене "Санкт-Петербург" начали срезать газон. Как сообщает "Фонтанка", на стадионе сняли первую полосу травы с газона от ворот до ворот. В социальных сетях появились фотографии, на которых видно арену без части травы. Значит на время Кубка конфедераций на стадионе расстелют рулонный газон.

Как сообщал Piter.tv на прошлой неделе, спасти газон хотели прошив его специальными нитями. Эксперты объяснили, как синтетические нити спасут газон арены "Санкт-Петербург". Видимо, от этой идеи отказались после пробного прошивания.

Газон на многострадальной арене "Зенита" оставлял желать лучшего. Во время прошедших на Кретсовском игр зрители всячески ругали разлетающийся под ногами футболистов газон. А в социальных сетях иронично тиражировали видео, на котором спортсмены притаптывают и зарывают ямки во время матча. Позже Миллер жестко высказался о состоянии "Зенит-Арены".