Эксперты объяснили, как синтетические нити спасут газон арены "Санкт-Петербург"

В Петербурге начинается спецоперация по спасению некачественного покрытия стадиона "Зенит-Арена" (он же - Арена "Санкт-Петербург").

Уже на этой неделе на стадионе "Санкт-Петербург" начнется эксперимент по прошивке корневой системы газона синтетическими нитями. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. Руководство арены сначала опробует инновационную технологию на небольшом отрезке газона. По предварительным данным, синтетическими нитями прошьют фрагмент газона за линией аута. Если прошивка даст результат, то в дальнейшем синтетическими нитями укрепят все поле главного стадиона нашего города. Окончательное решение по этому вопросу примет приглашенная комиссия FIFA.

Эксперты объясняют, что прошивка футбольных газонов проводится с двумя основными целями. Во-первых, они укрепляют покрытие некачественных рыхлых газонов, чтобы они не "прорывались" под ногами у футболистов. Во-вторых, прошивка корневой системы не только укрепляет грунт, но и стимулирует рост газона. На данный момент, синтетические нити остаются одной из последних надежд на спасение "родного" газона "Зенит-Арены". Если и она провалится, то Петербурге придется закупать рулонный газон в одной из европейских стран, хотя это и считается нежелательным вариантом для международных соревнований.

Ранее мы писали, что Миллер жестко высказался о состоянии "Зенит-Арены".