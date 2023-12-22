UPD: С 8:36 станция "Крестовский Остров" работает в обычном режиме.

Станция "Крестовский остров" закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора, рассказали утром в петербургском метрополитене.

После остановки эскалатора и закрытия входа станция буквально через 5 минут вернулась в обычный режима работы. Но через 6 минут после открытия в соцсетях метро снова появилась информация об остановке эскалатора и закрытии станции на вход. Метрополитен просит пользоваться станцией "Чкаловская".

UPD: С 8:36 станция "Крестовский остров" работает в обычном режиме.

Фото: Piter.tv