Миллер жестко высказался о состоянии "Зенит-Арены"

Президент "Газпрома" Алексей Миллер впервые высказался по поводу состояния газона на "Зенит-Арене". Чиновник вынес объекту строгий приговор.

Глава "Газпрома" и один из боссов "Зенита" Алексей Миллер жестко раскритиковал состояние поля на стадионе "Санкт-Петербург". Соответствующее заявление высокопоставленный чиновник сделал неожиданно: в рамках выступления на форуме в Китае. По словам топ-менеджера, газон в нынешнем состоянии "оставляет желать лучшего". Миллер не уверен, что футболисты любого уровня смогут играть на нем в хороший футбол.

"Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории", — цитирует Миллера РИА Новости.

Кроме того, Алексей Миллер призвал не связывать этот казус с менеджментом "Зенита" и работой его подопечных. Газовик напомнил, что за "Зенит-Арену" отвечает отдельный подрядчик-строитель. Так что вины управленцев сине-бело-голубой команды в плохом состоянии газона нет.

Фото: Piter.TV