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Вчера, 9:38
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Спустя сутки в Гатчине госпитализировали "упавшую" грудную девочку

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В Петербурге тяжелые травмы получил маленький ребенок

 В Гатчине госпитализировали с тяжелыми травмами трехмесячную девочку, причем за медицинской помощью родители обратились только спустя долгое время после того, как девочка пострадала.

Как стало известно, накануне около шести часов вечера в Гатчине родители грудного ребенка обратились за медицинской помощью. У маленькой девочки врачи диагностировали гематомы и перелом теменной кости. Родные трехмесячного ребенка смогли сообщить только, что девочка "упала". Малышка находится в тяжелом состоянии.

Служба по делам несовершеннолетних местной полиции начала проверку. Правоохранителям предстоит выяснить, почему родители так долго тянули с госпитализацией и при каких обстоятельствах в действительности пострадал ребенок.

Видео: архив 

Теги: гатчина , грудной ребенок , падение , петербург , травма , травмы от падения
Категории: Новости СПб Происшествия

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