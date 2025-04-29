Проект Ленобласти по поддержке семей вошёл в топ-300 лучших идей

Рождаемость в Ленобласти выросла на 4% за семь месяцев.

Проект Ленинградской области по внедрению Муниципального стандарта поддержки семей с детьми вошёл в топ-300 лучших проектов VI форума "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Всего на форум поступило более 48 тыс. заявок со всей страны.

По словам Дрозденко, стандарт объединяет семь компонентов: помощь с землёй, адресную поддержку, поощрение за воспитание детей, укрепление семейных традиций, доступную культуру и спорт. Проект получил высокую оценку экспертов Агентства стратегических инициатив.

С начала года в Ленобласти зарегистрировано 7 920 новых жителей. За семь месяцев общая рождаемость выросла почти на 4% по сравнению с прошлым годом. Число первенцев увеличилось почти на 4,5%, вторых детей — более чем на 5,5%. Власти связывают положительную динамику с системной работой по поддержке семей.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)