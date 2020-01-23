Парковка у медицинского кластера в Песочном оказалась востребованной

Пациенты и врачи оставили 13,6 тыс. авто у онкокластера за квартал.

За первые три месяца работы автостоянки у медицинского кластера в Песочном на ней припарковались 13 615 автомобилей. Об этом сообщил комитет по транспорту Петербурга. Площадка обслуживает пациентов и их родственников, а также сотрудников онкоцентров имени Петрова, Напалкова и Гранова.

На новой стоянке предусмотрено 500 мест, из которых 50 выделены для маломобильных граждан. Площадка оборудована электрозарядными станциями, камерами видеонаблюдения и системой распознавания номеров. Парковка работает на безвозмездной основе до конца года.

Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту