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В Невском районе мужчина с тележкой погиб под колёсами трамвая
Сегодня, 14:58
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В Невском районе мужчина с тележкой погиб под колёсами трамвая

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Пассажир вышел из трамвая и через мгновение погиб.

В Невском районе Петербурга появились подробности гибели мужчины под колёсами трамвая. По информации Горэлектротранса, пассажир вышел из вагона с тележкой. Когда трамвай начал движение, мужчина направился вдоль него в сторону пешеходного перехода. В какой-то момент он потерял равновесие и упал между третьей и четвёртой дверями, оказавшись между повышенной посадочной площадкой и рельсами. От полученных травм он скончался на месте.

Инцидент произошёл на улице Антонова-Овсеенко. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение трамваев на участке не прерывалось.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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