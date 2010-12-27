Спикеру ЗакСа не понравился "неприличный" кардиган сотрудницы КГА

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров сделал замечание сотруднице юридического отдела комитета по градостроительству и архитектуре за ее неподобающий вид.

Очередное заседание Законодательного собрания Петербурга не обошлось без замечания о внешнем виде. Спикер Вячеслав Макаров отругал сотрудницу юридического отдела комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). По мнению депутата, женщина пришла в Мариинский дворец в неподобающем виде.

Многие из присутствующих не поняли суть претензий. Так как юрист была в черных брюках, туфлях и трикотажном кардигане.

Макаров заметил женщину во время обсуждения законопроекта "О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге". Глава КГА Владимир Григорьев сказал, что не будет обижаться на замечание спикера ЗакСа в отношении его сотрудницы.