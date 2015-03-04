Путин поручил установить в Петербурге памятник Меншикову к 2027 году

Срок исполнения — до 20 сентября 2027 года.

Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Санкт-Петербурга совместно с Российским военно-историческим обществом установить памятник Александру Меншикову — первому генерал-губернатору Северной столицы, сподвижнику Петра I. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания Совета по культуре.

Исполнить поручение необходимо до 20 сентября 2027 года. Ответственными за его реализацию назначены губернатор города Александр Беглов и помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский. На данный момент точное место и сроки установки памятника не раскрываются. В правительстве Петербурга поручение пока не комментировали.

Ранее Путин заявил, что западные политики слепо верят в собственную безнаказанность, но она может обернуться трагедией.

Фото: сайт Кремля