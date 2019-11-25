Организатор фиктивных браков с мигрантами осужден в Петербурге

С 2019 года они зарабатывали на фиктивных браках между гражданками России и выходцами из Афганистана, получая за услуги от 20 до 120 тысяч рублей.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о незаконной миграции. На скамье подсудимых оказались мужчина и семь девушек, которых признали виновными в организации фиктивных браков с гражданами Афганистана. Как установило следствие, преступная группа начала действовать весной 2019 года. Инициаторами схемы выступили мужчина и его сообщница, которая к моменту суда уже скончалась, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Злоумышленники подыскивали гражданок России, согласных на фиктивный брак с мигрантами из Афганистана, желавшими получить разрешение на временное проживание в России. После регистрации брака в государственные органы подавались подложные документы, а клиентам предоставлялся полный пакет услуг — от поиска невесты до оформления всех необходимых бумаг. Стоимость создания такой фиктивной семьи варьировалась от 20 до 120 тысяч рублей.

Семь девушек-фигуранток выступали в роли так называемых невест. Некоторые из них заключали фиктивный брак один раз, другие — до трёх раз. По решению суда организатор схемы получил три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 300 тысяч рублей. Все девушки приговорены к условным срокам — от одного года до двух лет лишения свободы с испытательным сроком и штрафами от 100 до 200 тысяч рублей.