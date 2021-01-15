СК задержал начальника управления Минпромторга Валентина Цупруна

В Минпромторге заявили о политике нулевой терпимости к подобным правонарушениям и содействии следствию.

Следственный комитет России 26 июня задержал начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентина Цупруна. Оперативные мероприятия прошли прямо на его рабочем месте. Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе ведомства, пишет РБК.

Цупрун подозревается в совершении коррупционного преступления. В его ведении находились разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в курируемых отраслях, а также администрирование программ финансовой поддержки производителей техники и оборудования. В Минпромторге заявили, что оказывают следственным органам активное содействие и подчеркнули свою позицию нулевой терпимости к подобным правонарушениям.

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Фото: Telegram / Следком Ленинградской области