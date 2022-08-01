Главврач больницы №71 получил 9 лет колонии за взятку в 20 млн рублей

Смольнинский районный суд признал бывшего руководителя Клинической больницы №71 Евгения Фомина виновным в получении 20 миллионов рублей от подрядчика.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор бывшему главному врачу Клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства России Евгению Фомину. Медицинский чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2023 год Фомин организовал коррупционную схему. Он требовал от представителя коммерческой организации 20 миллионов рублей за содействие в заключении и исполнении государственного контракта на капитальный ремонт инфекционного корпуса больницы. Общая стоимость контракта превышала 154 миллиона рублей, а сумма взятки составляла не менее 12 процентов от его итоговой цены.

Руководитель медучреждения подписывал дополнительные соглашения, которые увеличивали стоимость работ и предусматривали аванс до 50 процентов, а также обеспечивал беспрепятственную приёмку и оплату даже частично выполненных объёмов. Полученные деньги выводились через премии сотрудникам и распределение прибыли подконтрольной фирмы.

Помимо основного наказания, суд назначил Фомину штраф в 20 миллионов рублей и запретил занимать руководящие должности в течение семи лет. Также в доход государства были конфискованы 3 миллиона рублей, полученные в результате преступления, и ещё 17 миллионов рублей, эквивалентные части взятки. Несмотря на доказательства, обвиняемый свою вину не признал и настаивал на оправдании, однако суд счёл его вину доказанной.

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Фото: Piter.tv