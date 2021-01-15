Представители избиркома Намибии изучили избирательную систему Петербурга

Представители Избирательной комиссии Республики Намибия, прибывшие в Россию с официальным визитом для подписания меморандума о взаимопонимании с Центральной избирательной комиссией, встретились с председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максимом Мейксиным.
В ходе встречи Мейксин познакомил зарубежных коллег с устройством избирательной системы Петербурга и рассказал о работе комиссий в дни выборов. Во встрече также участвовали члены СПбИК, представители ЦИК России, почётного консульства Намибии в Северной столице и городского комитета по внешним связям.
Мейксин отметил, что международный обмен опытом в электоральной сфере крайне важен, поскольку он помогает совершенствовать избирательный процесс и находить новые точки взаимодействия в организации и проведении выборов.
Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской избирательной комиссии
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