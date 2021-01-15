Три озера в Ленобласти разрешили для купания

Роспотребнадзор не рекомендует использовать для купания зоны, не соответствующие нормативам.

По состоянию на 25 июня в Санкт-Петербурге лишь один из 24 проверенных пляжей признан пригодным для купания — Безымянное озеро в Красносельском районе. Специалисты Роспотребнадзора отобрали 96 проб воды в девяти акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, и только этот водоём соответствовал нормативам.

В Ленинградской области ситуация лучше: из 80 проб воды в 20 зонах рекреации на территории девяти муниципальных образований гигиеническим требованиям соответствуют три озера — Ратное в посёлке Кузнечное, Отрадное в посёлке Плодовое и Снетковское в Ларионовском сельском поселении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что не рекомендуют использовать для купания зоны рекреации, качество воды в которых не соответствует гигиеническим нормативам.

Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

Фото: Piter.TV