Центр Петербурга перекрыли из-за репетиции Алых парусов

Дворцовую и Адмиралтейскую набережные закрыли для движения.

В Санкт-Петербурге 26 июня вступили в силу ограничения движения в центральной части города в связи с генеральной репетицией праздника выпускников "Алые паруса". Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", для проезда закрыты Дворцовая набережная, Дворцовый проезд, Адмиралтейский проспект и набережная, а также Университетская набережная. Движение перекрыто по Биржевому мосту и частично по Троицкому мосту. На открытых участках центральных улиц, включая Невский проспект, Садовую, Малую Морскую и Гороховую, образовались значительные заторы.

Как ранее предупреждал вице-губернатор Борис Пиотровский, доступ зрителей на генеральную репетицию не предусмотрен — она проводится исключительно в рамках технической подготовки. Сама репетиция продлится с 20:00 до 02:37 27 июня.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы не смогут увидеть генеральную репетицию "Алых парусов".

Фото: Piter.TV