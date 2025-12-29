В Общественной палате предложили поднять возрастной порог молодёжи до 40 лет

По его словам, это соответствует росту продолжительности жизни и повышению пенсионного возраста.

На полях XIV Петербургского международного юридического форума заместитель секретаря Общественной палаты РФ, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб выступил с предложением пересмотреть возрастные рамки категории "молодёжь". Сейчас к ней в России относятся граждане от 14 до 35 лет. Гриб считает, что этот порог следует увеличить до 40 лет.

Свою позицию он аргументировал тем, что пенсионный возраст в стране был повышен, а границы молодёжного возраста остались неизменными. При этом продолжительность жизни за последние 100 лет значительно выросла, поэтому, по его мнению, можно дифференцировать льготы по возрастам, например, отдельно для граждан 20–30 лет и для 40-летних. При этом он отметил, что после 40 лет человек уже переходит в категорию зрелого возраста, пишет РИА Новости.

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Фото: Piter.tv