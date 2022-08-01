Беглов вручил коллективу "Океанприбора" орден Александра Невского

Церемония прошла в преддверии Дня кораблестроителя.

В преддверии Дня кораблестроителя, который отмечается 29 июня, губернатор Александр Беглов вручил коллективу концерна "Океанприбор" орден Александра Невского. Награда была присуждена указом президента России за высокие достижения в обеспечении оборонного потенциала страны, большой вклад в создание гидроакустической техники и укрепление военно-морского флота, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В своём обращении глава города подчеркнул, что для него большая честь выполнить поручение президента и вручить одну из самых значимых наград России. Он отметил, что Петербург всегда был морской столицей и благодаря, в том числе, предприятию "Океанприбор" остаётся центром военно-морской науки и лидером морских технологий. Губернатор также напомнил, что современный Военно-Морской Флот охраняет границы государства, а гидроакустические комплексы, созданные на предприятии, позволяют морякам видеть и слышать море, надёжно защищая интересы страны в любой точке мирового океана. Беглов добавил, что концерн успешно решает задачу по достижению технологического лидерства, поставленную президентом.

Заместитель генерального директора Объединённой судостроительной корпорации по развитию морского приборостроения и председатель совета директоров "Океанприбора" Тарас Липницкий поблагодарил губернатора и промышленный блок правительства города за энергию, силы и внимание, уделяемые развитию морского приборостроения в Петербурге.

"Океанприбор" является ведущим российским предприятием по созданию гидроакустической техники для Военно-Морского Флота и народного хозяйства. В состав концерна входят восемь дочерних компаний, включая научно-исследовательские институты и серийные заводы. Общая численность коллектива составляет около 6 тысяч человек.

Фото: пресс-служба Смольного