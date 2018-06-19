Экипаж "Метеора" вытащил из Невы тонущую девушку в Петербурге

За 25 лет работы на флоте это был первый подобный случай для капитана.

Утро пятницы, 26 июня, для экипажа скоростного теплохода "Метеор" началось с нештатной ситуации. В 10 часов судно, принадлежащее компании "Водоход", только вышло с базы и направлялось к Эрмитажу для выполнения туристических рейсов. Проходя под Володарским мостом, моряки заметили в воде тонущего человека. Об этом пишет КП-Петербург.

Капитан Алексей Быстров вместе с двумя членами экипажа оперативно остановили судно, бросили спасательный круг с тросом, подтянули девушку к борту и подняли её на палубу. По словам капитана, действия команды были чёткими и слаженными, никто не поддался панике. Он признался, что страх пришёл уже после того, как пострадавшую подняли на борт.

Девушка находилась в состоянии сильного шока, говорить ей было тяжело, но видимых травм у неё не оказалось. Экипаж укрыл её пледом и предложил горячий чай. Судно направилось к Эрмитажу, где пострадавшую уже ждали сотрудники скорой помощи и полиции. До прибытия медиков моряки не оставляли девушку одну.

Алексей Быстров работает на речных экскурсиях Петербурга уже почти четверть века — начинал матросом, затем был мотористом, а теперь руководит судном. Однако за всё это время спасать человека из Невы ему приходилось впервые. Благодаря спокойствию и профессионализму экипажа обычный рабочий рейс закончился спасённой жизнью.

Фото: Telegram / Александр Беглов