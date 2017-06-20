В Смольном посчитали, что семья из трех человек может накопить на квартиру за 7 лет

По подсчетам властей Северной столицы семья из трех человек может накопить на квартиру площадью 54 квадратных метра за семь лет или 81 месяц.

Глава Жилищного комитета Валерий Шиян рассказал, сколько лет потребуется петербургской семье на сбор средств на покупку квартиры. На заседании правительства во вторник, 20 июня, заявил, что семья из трех человек накопит на жилье площадью 54 квадратных метра почти за семь лет или 81 месяц.

Для расчета этой цифры в Смольном взяли данные Петростата. По их информации, среднедушевой доход граждан составляет 41,5 тысячи рублей. Поэтому каждый месяц семья из трех человек может откладывать 62,2 тысячи рублей (то есть выделять на это 50% средств). Таким образом, за 81 месяц соберется пять миллионов рублей.

Видимо, в расчетах Смольного речь идет о семье из двух родителей и ребенка, в которой каждый из взрослых получает заработную платы выше среднедушевого дохода в 1,5 раза.

Жилищный комитет отчитался, что в 2016 году квартирный вопрос удалось решить 17 тысячам человек, в том числе и льготным категориям граждан. Из регионального и федерального бюджетов было потрачено 6,8 миллиардов рублей.