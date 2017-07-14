Шнуров анонсировал сокращение музыкантов группировки "Ленинград"

Сергей Шнуров рассказал журналистам о том, что его группа "Ленинград" вряд ли будет пополняться новыми музыкантами в ближайшее время.

В ближайшее время Сергей Шнуров может сократить число музыкантов, участвующих в проекте "Ленинград". Об этом он рассказал недавно во время общения с петербургскими журналистами. На вопрос гостя встречи о том, как профессиональным музыкантам попасть в группировку, Шнур заявил, что не планирует расширять свою команду.

"Зачем к нам попадать, надо вопрос ставить, как из группировки выйти. У нас 24 человека в группировке, может быть, еще больше. И сейчас такое время, что надо сокращаться, зачем увеличиваться? Я тут подумал, что надо будет собрать всех на репетиции и посмотреть, кто что делает. И принять решение", - заявил Сергей Шнуров.

По словам петербуржца, чаще всего его группу покидают музыканты со "звездной болезнью". Он не может терпеть зазнаек и тех, кто перетягивает одеяло на себя.

"Звездная болезнь", она, конечно, присутствует. Это явление имеет место в жизни. Но мы стараемся от таких людей избавляться. Если мы выходим на сцену и понимаем, что играем с какой-то звездой, то тогда нам становиться просто не интересно", - сказал Шнуров.