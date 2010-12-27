Школу Витебском проспекте эвакуировали из-за перцового баллончика

В четверг, 2 марта, учебный день в школе Московского районе прервался из-за ЧП. Кто-то распылил в помещении учебного заведения №362 перцовый баллончик. В результате было принято решение об эвакуации. Выводить детей из школы начали около 10.54.
Пока дополнительной информации о случившемся не известно. Нет данных, отравился ли кто-то из учеников или работников школы. Также не известен и виновник. Когда его найдут, хулигану и его родителям придется отвечать за свой поступок.
Между тем в социальных сетях возник спор о том, нужно ли эвакуировать школьников из-за такого инцидента. Некоторые уверяют, что в их школьные годы из-за "такой ерунды" никого не эвакуировали и уроки не отменяли. Однако другие отмечают, что мер необходима для обеспечения безопасности детей.
Ранее мы сообщали, что при пожаре в студенческом общежитии МГМУ им. Сеченова пострадали три человека. Из здания эвакуировали 339 человек. В больнице оказались трое человек: двое с отравлением продуктами горения, одни с переломами ног.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург