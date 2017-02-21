При пожаре в студенческом общежитии МГМУ им. Сеченова пострадали три человека

Два человека госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, еще один человек с переломом ног

Сегодня ночью, 21 февраля, в 00 часов 26 минут на диспетчерский пульт МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу улица Парковая, дом 7, где расположено студенческое общежитие Московского Государственного Медицинского Университета имени Сеченова.

Возгорание находилось на третьем этаже 12 этажного здания. Площадь возгорания составляла 45 квадратных метров. Незамедлительно на место происшествия выехали подразделения спасателей.

В ходе спасательных работ из здания было эвакуировано 339 человек. В 1 час 03 минуты пожар был ликвидирован. К сожалению три человека пострадали. Двое были госпитализированы в больницу с признаками отравления продуктами горения, а один человек с переломами ног. Состояние их оценивается как средне - тяжелое.

Видео: Instagram/alexander_mashovets

Фото: Instagram/alexander_mashovets, schatzi_scha