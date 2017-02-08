Массовое ДТП: на ЗДС столкнулись семь автомобилей

У съезда на Богатырский столкнулись семь машин, среди которых карета скорой помощи.

Сегодня утром, 8 февраля, на Западном скоростном диаметре произошла массовая авария. На трассе столкнулись, по меньшей мере, семь автомобилей. Одним из участников ДТП стала машина скорой помощи. Об этом пишет Life, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, один из водителей не справился с управлением, из-за чего задел несколько автомобилей. Карета скорой стоит на обочине. У автомобиля вмятина на кузове сзади. Несколько машин остановились на полосах. Очевидцы происшествия вызвали различные службы. На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции и бригада спасателей. В данный момент правоохранители выясняют детали происшествия. Известно, что никто, кроме автомобилей, которым требуется ремонт, не пострадал.

За сегодня это не первая авария с участием спецмашины на Богатырском. Ранее мы сообщали, что скорая и легковушка не поделили дорогу в Приморском районе.

Видео: youtune, Artem Ivanov