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Скорая и легковушка не поделили дорогу в Приморском районе
Сегодня, 11:12
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Ustsova
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Скорая и легковушка не поделили дорогу в Приморском районе

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На севере Петербурга медики стали участниками ДТП. Иномарка не уступила дорогу скорой и притерлась сбоку к спецмашине.

Сегодня утром, 8 февраля, в Приморском районе Северной столицы участок дороги между Богатырским и Туполевской не поделили легковушка и карета скорой помощи. На повороте к спецмашине притерся Ниссан. Очевидцы происшествия сообщают, что из-за аварии образовалось столпотворение от Байконурской в сторону Стародеревенской.

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На место ДТП выехали спасательные службы. На кадрах можно заметить, что работает пожарная машина, видимо, для того, чтобы решить проблему на дороге. Также приехала еще одна скорая помощь. Судя по всему, в спецмашине, которая попала в аварию, находился пациент, которого необходимо было доставить в больницу как можно быстрее. К сожалению, местные жители уверяют, что на этом участке дороги ДТП случаются довольно часто.

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Ранее мы сообщали, что автобус задавил 16-летнюю девушку в Приморском районе.

Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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