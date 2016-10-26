Съёмочная группа НТВ попала под обстрел украинскими силовиками в ДНР

Сегодня, 29 января 2017 года, как сообщает новостной канал НТВ, его корреспонденты попали под обстрел украинских силовиков в ДНР (Макеевка)

О том, что съёмочная группа попала под обстрел, телеканалу сообщил корреспондент Данил Левин.



"Около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю", — цитирует слова журналиста Донецкое агентство новостей (ДАН).



Как сообщает агентство, в настоящий момент съемочная группа НТВ покинула боевых действий и, к счастью, находится в безопасном месте.

Ранее в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что украинские силовики открыли огонь по Макеевке, в результате чего повреждены два дома, еще один полностью разрушен.



На данном видеоролике вы можете увидеть одно из разрушенных сегодня, 29 января, зданий после атаки.



Видео: YouTube, novoros-news.com