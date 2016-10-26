Съёмочная группа НТВ попала под обстрел украинскими силовиками в ДНР

О том, что съёмочная группа попала под обстрел, телеканалу сообщил корреспондент Данил Левин.
"Около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю", — цитирует слова журналиста Донецкое агентство новостей (ДАН).
Как сообщает агентство, в настоящий момент съемочная группа НТВ покинула боевых действий и, к счастью, находится в безопасном месте.
Ранее в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что украинские силовики открыли огонь по Макеевке, в результате чего повреждены два дома, еще один полностью разрушен.
На данном видеоролике вы можете увидеть одно из разрушенных сегодня, 29 января, зданий после атаки.
На данном видеоролике вы можете увидеть одно из разрушенных сегодня, 29 января, зданий после атаки.
Видео: YouTube, novoros-news.com