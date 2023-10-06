ЛДПР предложила создать бесплатную электронную библиотеку для школьников

Леонид Слуцкий посетил Макеевку в ДНР.

ЛДПР предлагает создать всероссийскую школьную электронную библиотеку на базе существующей Национальной электронной библиотеки. Соответствующей информацией с журналистами поделился политический лидер движения Леонид Слуцкий. Депутат Государственной Думы выступил во время встречи в Макеевке на территории Донецкой Народной Республики. Парламентарий пояснил, что в реестр должны попасть все учебники из государственного перечня, а также произведения художественной литературы и достояние фольклора. Специалист пояснил, что для нового региона страны такой проект имеет особую значимость.

Знаково, что я сообщаю об этом именно на территории ДНР. Национальная школьная электронная библиотека - это тот инструмент, которым должен располагать образовательный процесс, все ученики, независимо от региона. Леонид Слуцкий, депутат ЛДПР

Госдума планирует обсудить с Минтруда и Минздравом вопросы протезирования бойцов СВО.

Фото и видео: Telegram / Галина Зверева/ТАСС