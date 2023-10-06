  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:48
146
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ЛДПР предложила создать бесплатную электронную библиотеку для школьников

0 0

Леонид Слуцкий посетил Макеевку в ДНР.

ЛДПР предлагает создать всероссийскую школьную электронную библиотеку на базе существующей Национальной электронной библиотеки. Соответствующей информацией с журналистами поделился политический лидер движения Леонид Слуцкий. Депутат Государственной Думы выступил во время встречи в Макеевке на  территории Донецкой Народной Республики. Парламентарий пояснил, что в реестр должны попасть все учебники из государственного перечня, а также произведения художественной литературы и достояние фольклора. Специалист пояснил, что для нового региона страны такой проект имеет особую значимость.

Знаково, что я сообщаю об этом именно на территории ДНР. Национальная школьная электронная библиотека - это тот инструмент, которым должен располагать образовательный процесс, все ученики, независимо от региона.

Леонид Слуцкий, депутат ЛДПР

Госдума планирует обсудить с Минтруда и Минздравом вопросы протезирования бойцов СВО.

Фото и видео: Telegram /  Галина Зверева/ТАСС

Теги: госдума, днр, лдпр, леонид слуцкий, макеевка, электронная библиотека
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии