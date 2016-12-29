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Вчера, 23:22
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С апреля все пассажиры метро будут ходить сквозь металлодетекторы

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В Петербурге станции метрополитена оснастят дополнительными "рамками" металлодетекторов

 До 31 марта 2017 года все станции петербургского метрополитена оборудуют металлодетекторами. Как прокомментировали в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен", с начала апреля 2017-го пассажиры больше не смогут миновать рамки, установленные при входе на станции. 

 Исключение, как было и до сих пор, составят люди с установленными кардиостимуляторами и вживленными металлическими имплантатами. Однако им придется несколько сложнее: процедура прохода через рамку металлодетектора станет иной.

Пассажир с кардиостимулятором должен будет нажать специальную кнопку на барьере, чтобы вызвать проинструктированного служащего. Тот обязан проверить соответствующую медсправку, и в случае, если к пассажиру остаются вопросы, отправить на досмотр личные вещи человека. Тех, кто окажется без справки, в метро не пустят, предупредили в ведомстве. 

Видео: архив

Теги: металлодетекторы , метро , петербург , петербургское метро
Категории: Новости СПб

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