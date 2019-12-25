Дочь Владимира Баранова раскрыла причину смерти звезды "Улиц разбитых фонарей"

Актер Владимир Баранов умер после непродолжительной болезни в возрасте 70 лет.

Причиной смерти актера театра и кино Владимира Баранова стала болезнь. Об этом 11 октября сообщила ТАСС дочь артиста.

По ее словам, Баранов болел недолго. Актер умер в возрасте 70 лет, о его смерти сообщил Рязанский государственный областной театр юного зрителя.

Баранов присоединился к труппе театра в 2013 году и за время работы исполнил 29 ролей. Среди них — Вернер в спектакле "Княжна Мери", Ричард Уилли в постановке "№13" и Бурмистр в спектакле "Господа Головлевы. Маменька".

Помимо театральной сцены, актер работал в кино и на телевидении. Он снимался в сериалах "Агент национальной безопасности", "Тайны следствия", "Бандитский Петербург", "Ментовские войны" и "Чужой район".

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