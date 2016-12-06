Квартплата в Петербурге вырастет на 6% с 1 июля

Заместитель председателя городского Комитета по тарифам рассказала, что с 1 июля квартплата в среднем вырастет 6%.

Петербуржцев снова ждет повышения квартплаты. Горожанам придется отдавать за коммуналку в среднем на 6% больше. Об этом рассказала заместитель председателя городского Комитета по тарифам Ирина Богуславская.

Представитель комитета заметила, что 6% - это максимальный индекс изменений размера плат за коммунальные услуги. Это не значит, что каждый из видов услуг увеличится одинаково, у всех тарифов будут разные проценты.

В связи с утвержденным в конце прошлого года тарифами с июля газ подорожает на 3,9%, а теплоэнергия еще на 4%. Больше всех вырастет плата за электричество (на 7%) и тариф подачи и использования холодной воды. Он увеличится на 10%