СКА уступил «Спартаку» и потерял лидерство

Московская команда смогла одолеть хоккеистов из Петербурга, которые из-за поражения уступили лидерство в чемпионате КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА встретился с московским «Спартаком». На 7-й минуте матча хоккеисты из Петербурга открыли счет, «распечатал» ворота соперника Евгений Кетов. Но уже на 13-й минуте Александр Васильев помог своей команде сравнять счет, а Ярослав Дыбленко на 14-й минуте позволил «Спартаку» добиться преимущества. Второй период стал для СКА откровенно неудачным, игроки команды, которая долго лидировала в турнирной таблице, пропустили две шайбы в свои ворота. У москвичей отличились Лукаш Радил и Виктор Бобров.

Сделать поражение менее разгромным хоккеистам из СКА позволил Илья Ковальчук, забив в ворота «Спартака» на 54-й минуте. Со счетом 2:4 команда из Петербурга потерпела поражение, которое лишило ее лидерства. На данный момент у СКА 131 балл, как и у ЦСКА, сумевшего обыграть «Сочи» в домашнем матче. Командам-лидерам предстоит сыграть еще по два матча.

Видео: instagram/fede4ka_2k16