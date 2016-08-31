"Робин Гуд" под Петербургом украл Rolls-Royce у сельского предпринимателя

Сегодня, 21 января 2017 года в полицию поступило заявление об угоне автомобиля во Всеволожском районе Ленинградской области

Как сообщает первоисточник, там, в деревне Янино у предпринимателя украли автомобиль Rolls Royce стоимостью 20 млн рублей со стоянки у спортклуба.

Сообщается, что владельцем автомобиля премиум-класса оказался 43-летний предприниматель. Как заявляет потерпевший, автомобиль исчез с парковки комплекса "Петроспорт". После изнурительной и плодотворной тренировки мужчина заметил, что его личная кобинка взломана, а ключей от автомобиля не оказалось на месте. Обнаружив пропажу машины, потерпевший позвонил в полицию.

Угнанный Rolls-Royce сошел с конвейера два года тому назад. На автомобиле установлен регистрационный знак, содержащий цифры 001.



Видео: YouTube, BillionaireToys