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"Робин Гуд" под Петербургом украл Rolls-Royce у сельского предпринимателя

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Сегодня, 21 января 2017 года в полицию поступило заявление об угоне автомобиля во Всеволожском районе Ленинградской области

Как сообщает первоисточник, там, в деревне Янино у предпринимателя украли автомобиль Rolls Royce стоимостью 20 млн рублей со стоянки у спортклуба.
 
Сообщается, что владельцем автомобиля премиум-класса оказался 43-летний предприниматель. Как заявляет потерпевший, автомобиль исчез с парковки комплекса "Петроспорт". После изнурительной и плодотворной тренировки мужчина заметил, что его личная кобинка взломана, а ключей от автомобиля не оказалось на месте. Обнаружив пропажу машины,  потерпевший позвонил в полицию.
 
Угнанный Rolls-Royce сошел с конвейера два года тому назад. На автомобиле установлен регистрационный знак, содержащий цифры 001.

Видео: YouTube, BillionaireToys
Теги: rolls royce , обокрали сельского предпринимателя , предприниматель , робин гуд , сельский предприниматель
Категории: Новости СПб Новости России Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия

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