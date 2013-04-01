Жители Московского района жалуются на отсутствие горячей воды и отопления

Из-за протекания трубы 13 домов остались горячей воды и теплых батарей. Устранить проблему обещают к вечеру понедельника.

Жители домов района станции метро "Парк Победы" сообщили редакции Piter.tv о том, что они замерзают в собственных домах. По словам горожан, в домах на улице Благодатной и проспекте Юрия Гагарина нет отопления и горячей воды. В теплосетях подтвердили, что без отопления остались 13 домов.

Причина в коммунальной аварии: на трубе диаметром 300 миллиметров произошел прорыв. Из-за этого пришлось отключить отопление и воду. Устранить все неполадки и вернуть тепло в дома петербуржцев обещают в понедельник, 26 декабря. Закончить работы планируют до десяти вечера.

Ранее стало известно, что в Колпино образовалась лужа из кипятка: аварийная бригада на месте. Разлив воды произошел также из-за прорыва на трубе диаметром 300 миллиметров. Восемь домов подключили по резервной схеме. Об аварии стало известно около двух часов дня. Устранить неполадки собираются за 13 часов.