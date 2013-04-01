В Колпино образовалась лужа из кипятка: аварийная бригада на месте

Коммунальная авария произошла на улице Ленина. По словам очевидцев, вода из поврежденной трубы залила тротуар.

В понедельник, 26 декабря, в Северной столице произошла очередная коммунальная авария. Из-под земли забил горячий источник около дома 39 на улице Ленина. Кипяток залил тротуар и газон. На месте работает МЧС.

Как уточняют в ТЭК, повредилась труба диаметром 300 миллиметров. Об аварии коммунальщикам сообщили около двух часов дня. Специалисты планируют закончить ремонт за 13 часов. Восемь домов переведены на резервную схему отопления.

Читатели Piter.tv между тем сообщают, что отопления нет в домах в районе Парка Победы в Московском районе. Без отопления остались дома на Благодатной и проспекта Гагарина. Жители жалуются, что у них нет отопления и горячей воды. Официальные службы обещают устранить неприятности только через сутки.