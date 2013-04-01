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В Колпино образовалась лужа из кипятка: аварийная бригада на месте

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Коммунальная авария произошла на улице Ленина. По словам очевидцев, вода из поврежденной трубы залила тротуар.

В понедельник, 26 декабря, в Северной столице произошла очередная коммунальная авария. Из-под земли забил горячий источник около дома 39 на улице Ленина. Кипяток залил тротуар и газон. На месте работает МЧС.

Как уточняют в ТЭК, повредилась труба диаметром 300 миллиметров. Об аварии коммунальщикам сообщили около двух часов дня. Специалисты планируют закончить ремонт за 13 часов. Восемь домов переведены на резервную схему отопления.

В Колпино образовалась лужи из кипятка: аварийная бригада на месте

Читатели Piter.tv между тем сообщают, что отопления нет в домах в районе Парка Победы в Московском районе. Без отопления остались дома на Благодатной и проспекта Гагарина. Жители жалуются, что у них нет отопления и горячей воды. Официальные службы обещают устранить неприятности только через сутки.

Теги: горячая вода , кипяток , колпино , коммунальная авария , прорыв , труба
Категории: Новости СПб

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