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Задержанный почти на 12 часов самолет до Антальи вылетел из "Пулково"

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Туристы снова застряли в аэропорту Петербурга вместо отправления в турецкий город Анталья.

В Северной столице туристы вместо отправления в Турцию почти 12 часов провели в аэропорту. Как сообщают пассажиры злополучного рейса, отправиться в Анталью они должны были еще в четыре утра, а в восемь уже быть в месте назначения. Однако, вместо этого они около 12 часов просидели в воздушной гавани.

По данным электронного табло "Пулково", самолет отправился только в 15.52 во вторник, 23 мая. Рейс обслуживала компания "Вим Авиа". Это не первый раз, когда в петербургском аэропорту пассажиры этого рейса дожидаются отправления.

Задержанный почти на 12 часов самолет до Антальи вылетел из "Пулково"

Ранее Piter.tv сообщал, что туристы более 13 часов не могли вылететь из Петербурга в Турцию. Рейс до Даламана также обслуживала компания "Вим Авиа". А еще за некоторое время до этого почти 300 туристов больше десяти часов не могут улететь в Турцию из Петербурга.

Фото: скриншот электронного табло "Пулково"

Теги: аэропорт , задержка рейса , новости питера , новости спб , пулково
Категории: Новости СПб

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