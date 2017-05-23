Задержанный почти на 12 часов самолет до Антальи вылетел из "Пулково"

Туристы снова застряли в аэропорту Петербурга вместо отправления в турецкий город Анталья.

В Северной столице туристы вместо отправления в Турцию почти 12 часов провели в аэропорту. Как сообщают пассажиры злополучного рейса, отправиться в Анталью они должны были еще в четыре утра, а в восемь уже быть в месте назначения. Однако, вместо этого они около 12 часов просидели в воздушной гавани.

По данным электронного табло "Пулково", самолет отправился только в 15.52 во вторник, 23 мая. Рейс обслуживала компания "Вим Авиа". Это не первый раз, когда в петербургском аэропорту пассажиры этого рейса дожидаются отправления.

Ранее Piter.tv сообщал, что туристы более 13 часов не могли вылететь из Петербурга в Турцию. Рейс до Даламана также обслуживала компания "Вим Авиа". А еще за некоторое время до этого почти 300 туристов больше десяти часов не могут улететь в Турцию из Петербурга.

Фото: скриншот электронного табло "Пулково"