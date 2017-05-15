Туристы более 13 часов не могли вылететь из Петербурга в Турцию

Туристы жалуются на двенадцатичасовую задержку самолета до турецкого курорта Даламан. В авиакомпании заявляют, что причина в задержавшемся самолете.

В петербургском аэропорту "Пулково" снова проводят время туристы, которые не смогли улететь на отдых. Пассажиры авиакомпании "Виа Авиа" более двенадцати часов ожидают своего рейса на турецкий курорт. Рейс 9317 должен был вылететь из Северной столицы в Даламан еще в 03.40. Но рейс перенесли на два часа дня. Позже посадку перенесли.

По данным электронного табло аэропорта, рейс отправился в 16.42. Пассажиры пожаловались "Фонтанке", что они потеряли целый день. Кроме того, как они сказали, им не предоставили еды и напитков. Однако в самой авиакомпании говорят об обратном. Представители "Вим Авиа" говорят, что о переносе рейса пассажиров известили заранее. А тем, кто все-таки приехал в аэропорт, выдали питание. Причиной переноса рейса назвали самолет. Который поздно прибыл из другого аэропорта.

Ранее Piter.tv сообщал, что почти 300 туристов больше десяти часов не могут улететь в Турцию из Петербурга.