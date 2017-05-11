Почти 300 туристов больше десяти часов не могут улететь в Турцию из Петербурга

Около 18 часов придется ждать своего вылета туристам, которые купили билеты до Антальи из Петербурга. Причиной задержки рейса стал опоздавший в "Пулково" самолет.

В петербургском аэропорту более чем на десять часов задержали самолет до Турции. Рейс 9315 компании "Вим-Авиа" должен был отправиться в Анталью еще в 03.55 в четверг, 11 мая. Однако вместо этого рейс перенесли на 22.15 того же дня. Пассажиры более десяти часов дожидаются отправления.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании "Фонтанке", что задержка рейса связана с поздним прибытием в петербургский аэропорт Boeing 772, который и должен отвезти людей в Турцию. На рейс зарегистрировалось 282 человека. Тридцать из них разместились в гостинице. Остальные получили еду и напитки.

Сегодня также стало известно, что в "Пулково" пассажир пытался пронести на самолет с электрошокер. Как сообщал Piter.tv, опасный предмет полицейские нашли в багаже пассажира рейса, следовавшего до Архангельска.