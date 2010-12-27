В "Пулково" пассажир пытался пронести на самолет с электрошокер

Пассажир самолета до Архангельска пытался пронести в багаже электрошокер. Опасный предмет, запрещенный к провозу, изъяли.

В аэропорту "Пулково" в багаже одного из пассажиров обнаружили опасный предмет. Оказалось, что 38-летний мужчина хотел пронести в своем багаже электрошоковое устройство иностранного производства.

Сотрудники транспортной полиции обнаружили опасный предмет в чемодане пассажира самолета, вылетающего из Северной столицы в Архангельск. Электрошокер у мужчины забрали. По факту инцидента проводится проверка.

Вероятно, мужчина не знал, что подобные устройства запрещено провозить с собой на самолетах. Между тем законами РФ в ручной клади и просто при себе запрещено провозить любые виды оружия, взрывчатые вещества и пиротехнику.