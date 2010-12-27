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В "Пулково" пассажир пытался пронести на самолет с электрошокер
Сегодня, 12:38
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Asyaromanenkova
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В "Пулково" пассажир пытался пронести на самолет с электрошокер

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Пассажир самолета до Архангельска пытался пронести в багаже электрошокер. Опасный предмет, запрещенный к провозу, изъяли.

В аэропорту "Пулково" в багаже одного из пассажиров обнаружили опасный предмет. Оказалось, что 38-летний мужчина хотел пронести в своем багаже электрошоковое устройство иностранного производства.

Сотрудники транспортной полиции обнаружили опасный предмет в чемодане пассажира самолета, вылетающего из Северной столицы в Архангельск. Электрошокер у мужчины забрали. По факту инцидента проводится проверка.

Вероятно, мужчина не знал, что подобные устройства запрещено провозить с собой на самолетах. Между тем законами РФ в ручной клади и просто при себе запрещено провозить любые виды оружия, взрывчатые вещества и пиротехнику.

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Теги: аэропорт , новости питера , новостис пб , происшествия спб , пулково
Категории: Новости СПб

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