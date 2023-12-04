Больше всего рейсов задержали в "Шереметьево".

В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали или отменили более 40 рейсов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".

В ночь на 4 декабря стало известно, что в аэропорту "Внуково" задержали 11 рейсов. Также четыре рейса были отменены. В "Домодедово" задержали четыре рейса и один отменили. Еще 20 рейсов были задержаны в "Шереметьево". Отметим, что 3 ноября в Москве прошли сильные снегопады и метели.

Ранее мы сообщали, что метеоролог предупредила о метелях и снежных накатах в Москве.

Видео: Telegram / РИА Новости