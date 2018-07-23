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Метеоролог предупредила о метелях и снежных накатах в Москве
Сегодня, 13:25
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Метеоролог предупредила о метелях и снежных накатах в Москве

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Она подчеркнула, что циклон затронет юг Подмосковья и территорию Новой Москвы.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила о метелях и снежных накатах в столице. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, волновой циклон накроет Москву в воскресенье, 3 декабря. Она подчеркнула, что циклон затронет юг Подмосковья и территорию Новой Москвы. Также Позднякова добавила, что уровень осадков не превысит норму, а ночью снег пойдет на убыль.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти очистили от снега 12,4 км дорог.

Фото: Piter.tv

Теги: метели, метеоролог, москва, накаты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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