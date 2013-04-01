Лже-пожарницы обобрали пенсионерку в Петербурге

За среду, 21 декабря, от мошенниц пострадали две пенсионерки на Апрельской улице и улице Решетникова.

Мошенники оживились перед Новым годом. За среду, 21 декабря, сразу две пенсионерки пострадали от похожих обманщиц. К старушкам пришли две незнакомки, которые тайно утащили их сбережения.

Первой пострадавшей 89 лет. Она живет в доме 5 на Апрельской улице. В два часа дня к ней пришли две женщины и сказали, что они работницы пожарной службы. Потом они заговорили об обмене денег. Когда загадочные леди покинули квартиру, старушка решила проверить деньги. Из коробки в шкафу пропали 167 тысяч рублей.

Другой пострадавшей оказалась 90-летняя петербурженка, проживающая в доме 9 на улице Решетникова. Около семи вечера к ней тоже пришли две незнакомки. Они сумели тайно утащить у доверчивой старушки 600 тысяч.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Не известно, есть ли связь между этими преступлениями. Правоохранители выясняют подробности. Злоумышленниц ищут.

Накануне незнакомцы обобрали пожилых петербуржцев, прикрывшись проверкой счетчиков. Жертвами мошенников стали две пенсионерки.