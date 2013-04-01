Незнакомцы обобрали пожилых петербуржцев, прикрывшись проверкой счетчиков

Правоохранители разыскивают двух мошенников, которые с одинаковым почерком ограбили двух пенсионеров в разных районах.

Во вторник, 20 декабря, в Петербурге мошенники обобрали двух пенсионеров. Пострадавшие живут в поселке Металлострой и в Петроградском районе. У двух пожилых женщин украли по 90 тысяч рублей.

Одной из пострадавших 88 лет. В среду к ней пришел в квартиру дома на Плановой улице поселка Металлострой незнакомый мужчина. Он быстро смог втереться в доверия. Он сказал, что будет проверять электросчетчик. Отвлекая хозяйку, злоумышленник завладел ее денежными средствами. Из заначки украли 96,5 тысяч рублей. Старушка хранила сбережения в косметичке под матрасом.

Другой пострадавшей 81 год. К ней в квартиру на улице Гоголя на Петроградке пришла неизвестная женщина. Она также сказала, что ей нужно проверить электричество. Находясь в квартире она завладела картой пенсионерки. Позже женщина сняла с нее 90 тысяч рублей.

По факту обоих эпизодов возбудили уголовное дела. Правоохранители ищут злоумышленников. Сейчас предпринимаются меры по поиску незнакомцев.

Также сегодня стало известно, что жестокие мошенники обманом собрали деньги на похороны с пенсионеров.