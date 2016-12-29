Продавщица спряталась в подсобке и смотрела, как грабитель разносит салон связи

"Синий" грабитель с монтировкой вынес из салона связи в Купчино пять смартфонов

Накануне утром, 28 декабря 2016 года, в салон связи, расположенный на Будапештской улице в Купчино, ворвался грабитель с монтировкой и вынес оттуда несколько смартфонов.

Как рассказала сотрудница магазина, молодой мужчина европейской наружности в синей куртке, джинсах и синей шапке вошел в салон и попросил показать ему телефон. 27-летняя женщина отвлеклась, чтобы выполнить просьбу клиента, а он в этот момент выхватил монтировку и замахнулся ею.

Молодая женщина перепугалась и скрылась в подсобном помещении. Грабитель спрятал монтировку, открыл дверцу незапертой витрины, вытащил оттуда еще четыре смартфона (пятый был у него в руках) и вышел из магазина. Сообщается, что грабитель в "монохромном луке" ушел в сторону перекрестка проспекта Славы и Будапештской улицы.

Возбуждено уголовное дело. Преступника ищут, обстоятельства происшествия уточняются.

видео: архив