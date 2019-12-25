В Петербурге начали подготовку грунта для будущей станции метро "Боровая"

В Петербурге готовят новые участки метро и возвращаются к планированию по советской модели.

Петербург возвращается к планомерному развитию метрополитена по модели, которую применяли в Ленинграде. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в еженедельном обращении к горожанам.

По словам главы города, на прошлой неделе началась подготовка грунта для бурения скважин в районе будущей станции "Боровая". Она войдет во второй пусковой участок Красносельско-Калининской, или коричневой, линии метро.

На этом направлении работают 4 проходческих щита диаметром 5,6 метра. Их запустили навстречу друг другу с двух сторон участка между станциями "Путиловская" и "Каретная". Тоннели должны соединиться под землей в районе будущей станции "Заставская".

Параллельно город готовит строительство Кольцевой линии. Проекты планировки двух ее первых участков недавно вынесли на общественное обсуждение.

Первый участок должен связать будущие станции "Лесная-2", "Арсенальная" и "Площадь Калинина". Второй запланирован от "Площади Калинина" до "Ладожской-2". На нем также предусмотрены станции "Полюстровский проспект-2" и "Большеохтинская-2". Ранее на карте закрепили территорию под электродепо "Ладожское".

Беглов подчеркнул, что четкое планирование позволяет заранее закреплять участки земли, необходимые для строительства станций. По его словам, ранее территории, зарезервированные под метро, иногда переходили в частную собственность, после чего городу приходилось дополнительно тратить средства на их выкуп.

Губернатор отметил, что в постсоветский период подход к планированию развития метро, применявшийся в Ленинграде, был утрачен. Сейчас город намерен вернуться к реализации проектов по заранее выверенным планам.

Фото: MAX/"Подземник"