На Неве в Петербурге возводят вспомогательный мост для строительства ШМСД

В Петербурге приступили к возведению временного моста через Неву.

В Петербурге начали возводить вспомогательный рабочий мост через Неву для строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сооружение обеспечит проведение работ по возведению основной разводной переправы, которая войдет в состав магистрали. Строительством занимается генеральный подрядчик АО "Дороги и Мосты", входящий в группу компаний "Нацпроектстрой".

Губернатор Александр Беглов назвал ШМСД стратегическим проектом для Петербурга и России. По его словам, магистраль должна связать город с трассами Ленинградской области и помочь снизить нагрузку на улично-дорожную сеть за счет перераспределения транзитного транспорта.

Вместе с Кольцевой автомобильной дорогой, Западным скоростным диаметром и перспективной КАД-2 новая магистраль должна сформировать транспортный каркас для непрерывного скоростного движения.

Летом 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме заложили камень на месте строительства разводной переправы. Начало возведения рабочего моста стало следующим этапом реализации проекта.

Ранее власти Ленобласти выбрали два варианта для строительства ШМСД до КАД-2.

Фото: пресс-служба Смольного