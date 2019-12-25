Блокадный дневник американской журналистки Мэри Рид впервые издали на русском языке

Американская журналистка описала голод и жизнь в блокадном Ленинграде в личном дневнике.

В Петербурге впервые на русском языке издали дневник американской журналистки Мэри Рид, которая пережила блокаду Ленинграда. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор Военного музея Карельского перешейка, переводчик и издатель Баир Иринчеев. По его словам, это единственный известный блокадный дневник, написанный на английском языке.

Работа над переводом и расшифровкой рукописей заняла около 5 лет. Рид писала твердым карандашом, благодаря чему бумага почти не пожелтела, а большинство записей сохранилось в читаемом виде. На заключительном этапе исследователи использовали программы для распознавания почерка.

Дневник хранится в архиве управления ФСБ. По словам Иринчеева, записи сохранились благодаря тому, что были приобщены к уголовному делу Мэри Рид в качестве вещественного доказательства.

В первое издание вошли пять тетрадей с записями за период с августа 1941 года по октябрь 1942 года. Еще три тетради, охватывающие 1943–1945 годы, пока остаются в архиве.

Значительная часть дневника посвящена голоду и повседневной жизни в осажденном городе. По словам Иринчеева, Рид продолжала вести записи даже во время воздушных тревог, когда у нее не оставалось сил идти в убежище. Исследователь также отметил, что дневник показывает, как голод влиял на поведение и психологическое состояние людей.

Мэри Рид родилась в 1897 году в городе Сэндвич в американском штате Массачусетс. Она училась в Великобритании, США и Швейцарии. В 1927 году журналистка приехала в СССР в качестве корреспондента американских изданий, после чего осталась в стране.

После войны Рид арестовали. Она провела 5 лет в лагерях, а последние годы жизни прожила в Переделкине, где и была похоронена.

Издатель планирует выпустить вторую часть дневника с записями за 1943–1945 годы. Также рассматривается возможность издания текста на английском языке для американской аудитории.

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Фото: Magnific