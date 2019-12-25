Батареи в Петербурге потеплеют после пяти холодных дней подряд

Отопление в Петербурге могут включить во всех домах во второй половине октября.

Полноценный отопительный сезон в Петербурге могут начать во второй половине октября. Точная дата пока не определена: решение о массовом подключении отопления зависит от погодных условий. Об этом сообщает Neva.Today.

С 30 сентября в городе действует режим периодического протапливания. Согласно установленным критериям, отопительный сезон должен начаться после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +8 °C и ниже в течение 5 дней подряд. По предварительным прогнозам, такие условия могут сложиться в середине октября.

В предыдущие годы отопление в Петербурге начинали включать 3 октября в 2025 году, 14 октября в 2024-м и 6 октября в 2023-м.

Подключение жилых зданий проходит поэтапно. В городе насчитывается более 24 тыс. домов, а управляющие компании приступают к подаче тепла после получения актов технической готовности. На запуск и регулировку систем может уйти до 2 недель. По данным на 12 октября, часть зданий еще не подключили к отоплению.

Температура в жилых помещениях должна составлять не менее +18 °C, а в угловых комнатах — не менее +20 °C. Если в квартире холоднее, жильцам рекомендуют обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Специалисты должны измерить температуру и составить акт. Этот документ может стать основанием для перерасчета платы за отопление.

Сообщить о проблеме также можно по телефонам 004 и 8 (812) 576-40-04 или через портал "Наш Санкт-Петербург". Если управляющая компания не реагирует на обращение, жильцы вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию Петербурга, Роспотребнадзор или прокуратуру.

В Ленинградской области сроки начала отопительного сезона устанавливают муниципалитеты. Периодическое протапливание в Мурино началось 30 сентября, в Кудрово — 1 октября. С 1 октября батареи начали нагреваться в Гатчине, Всеволожске и Янино.

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Фото: pxhere.com